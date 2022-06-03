Мінфін перегляне умови програм пільгового кредитування бізнесу

Міністерство фінансів перегляне плани розвитку державних програм пільгового кредитування бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ) за підсумками засідання Ради з фінансової стабільності, яке відбулося 1 червня.

Згідно з повідомленням, Рада фінастбільності розглянула поточну робота і подальший розвиток державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

"Члени РФС підтримали наміри Міністерства фінансів актуалізувати разом із Фондом розвитку підприємництва плани розвитку державних програм сприяння кредитуванню, для подальшої підтримки українського бізнесу та належного виконання зобов’язань перед банками з компенсації процентної ставки", – сказано у повідомленні.

Водночас учасники засідання зазначили, що програма "Доступні кредити 5-7-9 %" під час війни стала основним драйвером підтримки кредитування бізнесу.

"За час дії воєнного стану банки надали майже 8 тисячам підприємств та ФОП понад 28 млрд грн кредитів, у тому числі 17 млрд грн надано агропідприємствам для проведення посівної кампанії. Загальний обсяг підписаних за програмою угод станом на 27 травня перевищив 117 млрд грн, підтримкою скористались понад 42 тис. підприємств та ФОП. Наразі банки щотижнево надають 3-4 млрд грн кредитів бізнесу і ці темпи постійно зростають", – наголошується у повідомленні НБУ.

Як повідомлялося, заступник голови Національного банку (НБУ) Сергій Ніколайчук відзначав, що внаслідок стрімкого підвищення облікової ставки до 25% річних банки можуть суттєво підвищити кредитні ставки, що може збільшити видатки держбюджету на компенсацію відсотків за кредитами для бізнесу в рамках пільгових програм кредитування.