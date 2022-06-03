Готельна мережа Marriott припиняє діяльность у Росії

Американська Marriott International, оператор найбільшої у світі готельної мережі, зупиняє діяльність у Росії, оскільки нові санкції, запроваджені США, Великою Британією та ЄС, роблять її неможливою.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляється, 10 березня компанія вирішила закрити корпоративний офіс у Москві та призупинити відкриття майбутніх готелів, а також весь майбутній розвиток та інвестиції готелів у Росії.

"Ми прийшли до думки, що нещодавно оголошені обмеження США, Великобританії та ЄС унеможливлять роботу Marriott або франчайзингу готелів на російському ринку. Тому ми прийняли рішення призупинити всі операції Marriott International в Росії", – сказано в повідомленні.

"Ми виділили $1 млн у внутрішні фонди допомоги при катастрофах для партнерів та їхніх сімей, щоб допомогти з переселенням, включаючи ваучери на харчування, транспортну допомогу, медичну та юридичну підтримку. Крім того, понад 85 наших готелів зараз надають житло біженцям з України в сусідніх країнах. Ми надали понад $2,7 млн фінансової підтримки, збору коштів та натуральної підтримки на рівні готелів, включаючи пожертви їжі та постачання, організаціям допомоги, які працюють на місцях", – додали в компанії.

Зазначається, що Marriott зосереджена на наймі біженців, оскільки вже найнято понад 250 у більш ніж 40 готелях у 15 європейських країнах, і планує продовжити роботу.

Marriott International управляє близько 8 тис. готелів у 139 країнах світу під 30 брендами. До найбільш відомих готельних мереж компанії входять Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.