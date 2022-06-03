Польща вже збудувала 120 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю

Польські будівельні компанії збудували вже 120 км загородження на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомив заступник глави МВС й адміністрації Польщі Мацей Вонсік, передає Укрінформ.

"Ми вже завершили будівництво 120 км загородження на кордоні з Білоруссю. Як ми передбачали, будівельні роботи мають завершитися до кінця місяця!" – написав Вонсік у Twitter.

Загородження заввишки п'ять метрів простягнеться на близько 200 кілометрів. Будівельні роботи виконують компанія Budimex (105,5 км) та консорціум фірм Unibep i Budrex (80,7 км). Загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягне 1,6 млрд злотих – близько $400 млн. Роботи планують завершити до 30 червня цього року.

Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. Від початку кризи у серпні минулого року польсько-білоруський кордон намагалися нелегально десятки тисяч іноземців з Близького Сходу та країн Африки.

За минулу добу, 2 червня, кордон у напрямку Польщі з РБ намагалися нелегально перетнути 20 біженців, які перерізали колючий дріт на кордоні.

До 30 червня у Польщі за розпорядженням глави МВС країни діє тимчасова заборона на перебування сторонніх осіб у 183 населених пунктах у прикордонній смузі з Білоруссю.