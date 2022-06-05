"Укрпошта" продасть на eBay 100 тисяч поштових наборів з "русскім воєнним кораблем"
Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".
Перш за все ці набори розраховані на іноземців, які через високу популярність марок з кораблем хочуть придбати собі пам’ятний символ.
Окрім поштових наборів, в онлайн-магазині можна придбати брендовані футболки, світшоти а також кепки із зображенням легендарної поштової марки – офіційний мерч "Укрпошти", який нещодавно з’явився у продажу.
Вартість поштового набору "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" – $49,95 і, окрім вартості самої продукції, включає витрати на доставку та благодійний внесок у розмірі $5. Сума зібраних в такий спосіб благодійних коштів буде перерахована на рахунок "Укрпошти" в благодійному фонді KSE Foundation і згодом спрямована на одну із благодійних ініціатив: організацію логістики гуманітарних вантажів, закупку гуманітарної допомоги чи відновлення закладів освіти (шкіл і дитячих садочків).
Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" стала першою поштою в світі, яка відкрила онлайн-магазин на міжнародному маркетплейсі eBay.