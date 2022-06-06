Варість фрахту СПГ-танкерів зросла до максимуму за 10 років через зростання попиту, – FT
Про це пише Financial Times, передають Порти України.
Судновласники й брокери зазначають, що цього року компанії, включно з британською Shell, французькою TotalEnergies і китайською Unipec, почали фрахтувати танкери раніше, ніж зазвичай.
Ціна на фрахт СПГ-танкера терміном на рік становить нині близько $120 тис. на добу, що на 50% вище, ніж роком раніше, свідчать дані Clarksons Platou Securities.
Санкції, запроваджені західними країнами щодо Росії у зв’язку із війною РФ проти України, сприяють зміні глобальних потоків енергоресурсів. Країни Євросоюзу планують скоротити імпорт російського газу на дві третини до кінця поточного року і збільшити імпорт СПГ на 50 млрд кубометрів.
В останні роки брак танкерів обмежував постачання СПГ до Азії і Європи, і трейдери, готуючись до зимового сезону, починали активно фрахтувати газовози наприкінці літа. Проте цього року процес розпочався набагато раніше, і компанії намагаються узгодити зниження цін, фрахтуючи танкери на більш довгі періоди, зазначають джерела FT у галузі.
Судновласники повідомляють, що Total найбільш активно прагне зафрахтувати танкери на термін від трьох до п’яти років – більш тривалий період, ніж зазвичай.