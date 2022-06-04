Абрамович продає британського оператора зв'язку за 1 фунт, – FT
Про це повідомляє FT, передає російський Forbes.
За даними видання, Truphone залучила консалтингову компанію FRP Advisory для проведення операції після того, як санкції, запроваджені на Абрамовича з боку ЄС та Великої Британії, поставили майбутнє компанії під загрозу.
Абрамовичу належить 23% оператора, більша частина решти акцій перебуває у власності його партнерів по Evraz Олександра Фролова та Олександра Абрамова, пише FT.
Бізнесмени інвестували в компанію понад 300 млн фунтів стерлінгів ($374,65 млн). У 2020 році компанію Truphone оцінили у 410 млн фунтів стерлінгів ($512 млн).
Після завершення угоди 90% компанії належатиме Хакану Кочу, німецькому підприємцю та співзасновнику компанії з продажу вживаних автомобілів Auto1. Його діловий партнер Пірос Куссіос отримає 10% Truphone.
Auto1 раніше отримувала фінансування від венчурної компанії Target Global, у керівництві якої був син Фролова, проте Коч наполягає, що не має відношення до Абрамовича, Фролова чи Абрамова і ніколи з ними не зустрічався, зазначає видання.
За умовами угоди, нинішні власники інвестують у бізнес ще понад 10 млн фунтів стерлінгів ($12,5 млн), а також сплатять борги компанії, включаючи штраф на $660 тис. від американської Федеральної комісії зв'язку.
Нагадаємо, у березні Абрамович потрапив під санкції британського уряду та Євросоюзу через його зв'язки із президентом РФ Володимиром Путіним.