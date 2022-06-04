На окупованій Донеччині почав працювати російський "Промсвязьбанк"
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Першій російський банк – ПАО "Промсвязьбанк" – офіційно входить на окуповану територію Донецької області.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Також за його словами, банк забезпечить масову видачу мешканцям картки "Мир".
"Фактично це пряма інтеграція банківської системи окупованих територій в російську", – зазначив Андрющенко.
Нагадаємо, у лютому Євросоюз запровадив санкції проти російських банків "ВЕБ", "Росія" та "Промсвязьбанк".