Продаж останньої партії марок про "русскій воєнний корабль" відбудеться 10 червня
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Продаж останньої партії поштових марок "Русскій воєнний корабль… ВСЬО" відбудеться 10 червня.
Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".
Зазначається, що придбати легендарні поштові марки можна в обласних поштамтах. Крім того, марки будуть доступні у сільських відділеннях та для замовлення онлайн.
Діятимуть обмеження в 2 аркуші та 5 конвертів і листівок в одні руки.
В "Укрпошті" наголосили, що попередні онлайн-замовлення, зроблені клієнтами під час першого етапу продажу поштових марок "Русскій воєнний корабль... ВСЬО" перебувають у процесі обробки. Частина з них вже відправлена, решта буде оброблена і відправлена до кінця наступного тижня.
Як повідомлялося, "Укрпошта" анонсувала конкурс на ескіз нової марки "Доброго вечора, ми з України"