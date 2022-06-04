Євросоюз розпочав роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ, – МЗС Польщі

Європейський союз вже приступив до роботи над новим пакетом антиросійських санкцій.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, передає PAP.

"Санкції повинні бути ще жорсткішими – в контексті того газу, який Росія ще може продати, в контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Я говорю здебільшого про "Газпромбанк", – заявив він.

Яблонський додав, що крім формальних санкцій необхідно конфіскувати російські активи в Європі, а не просто заморозити їх. За його словами, робота з цього питання вже триває.

Як повідомлялося, днями Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".

Також пакет санкцій передбачає відключення від платіжної системи SWIFT російських "Сбєрбанку", "Московського кредитного банку" та "Россільгоспбанку". Крім того, ЄС призупиняє мовлення на своїй території ще трьох російських державних телеканалів: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24"/Russia24 і "Міжнародний телецентр".