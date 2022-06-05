Заборгованість за кредитами на знищене війною майно буде списана, – законопроєкт

Законопроєкт про списання заборгованості по споживчих кредитах, наданих на купівлю рухомого та нерухомого майна, яке було знищено війною, буде внесено до Верховної Ради протягом тижня.

Про це повідомив голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев.

"За дорученням президента погодили з главою Нацбанку та прем'єр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій. У ВР внесемо законопроєкт протягом наступного тижня", – написав Гетманцев.

Він додав, що "людина не повинна виплачувати борг за об'єкт, що не існує".

Раніше повідомлялося, що в Київській області, в Ірпені та Бородянці, планують побудувати два житлові комплекси на 50 тис. кв. м кожний для тих людей, хто втратили житло внаслідок воєнної агресії РФ.