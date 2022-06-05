Суд Фіджі призупинив екстрадицію яхти підсанкційного російського олігарха до США

Верховний суд Фіджі призупинив екстрадицію до США елітної яхти Amadea (прапор – Кайманові острови), власником якої вважають підсанкційного російського олігарха Сулеймана Керімова.

Про це повідомляє Bloomberg, передають Порти України.

Зазначається, що апеляцію на видачу яхти США подала компанія Millemarin Investment Limited, яка офіційно нею володіє. Як стверджують у компанії, судно належить колишньому керівникові "Роснєфті" Едуарду Худайнатову, який не потрапив під санкції.

Програвши минулого тижня першу апеляцію щодо скасування арешту, Millemarin подала другу апеляцію. Очікується, що суд має розглянути апеляцію 7 червня. До того часу яхта не зможе покинути Фіджі, де вона перебуває з середини квітня.

Заявка на арешт яхти Amadea вартістю $325 млн, яка, як стверджується, належить російському олігарху Сулейману Керімову, який потрапив під санкції, була подана від імені США і потім задоволена судом. США стверджують, що Худайнатов є підставним власником.

Bloomberg зазначає, що подібні схеми виведення престижних яхт та елітної нерухомості з-під санкцій або відтягування їхньої конфіскації можуть створити проблеми для реалізації західної санкційної політики щодо фігурантів із Росії.

Сулейман Керімов потрапив під санкції США з 2014 року не лише у зв’язку з агресію РФ проти України, але й через російські злочини в Сирії.

У березні західні країни почали конфісковувати яхти, пов’язані з російськими олігархами у зв’язку з нападом Росії на Україну. Загалом арештували щонайменш 13 елітних яхт сукупною вартістю близько 2 млрд фунтів стерлінгів.

Раніше повідомлялося, що Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про направлення арештованих активів, що належать особам, чиє багатство пов’язане з політичною підтримкою або корупційними схемами в РФ, на відновлення та гуманітарну допомогу Україні. Відповідний проєкт закону має ще затвердити Сенат та підписати президент США.

Аналогічне рішення готує уряд Канади.

Водночас раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Росія має тим чи іншим чином долучитися до фінансування відбудови України, однак для того, щоб спрямувати на ці цілі заморожені золотовалютні резерви РФ ще потрібно прийняти низку рішень. Єллен нагадала, що США та країни Європи заморозили приблизно половину золотовалютних резервів Росії, загальний обсяг яких становить понад $600 млрд.