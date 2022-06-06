Євросоюз не визнаватиме російські паспорти, видані в Херсонській та Запорізькій областях

Євросоюз рішуче засуджує рішення Росії полегшити процес набуття російського громадянства для жителів Херсонської та Запорізької областей України/

Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, передає Інтерфакс-Україна.

"ЄС рішуче засуджує російські президентські укази від 25 травня та 30 травня, які полегшують процес надання російського громадянства та видачі російських паспортів українським громадянам у Херсонській та Запорізькій областях", – сказано в заяві.

У ньому наголошується, що Євросоюз "не визнаватиме цих паспортів".

Згідно із заявою, ЄС також "засуджує спроби запровадити російський рубль як паралельну валюту з українською гривнею" та "змінити мову навчання у школах у цих частинах Херсонської та Запорізької областей".

Раніше повідомлялося, що російський президент Владімір Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства РФ мешканцям Запорізької та Херсонської областей України, території яких частково окуповані російськими військами.