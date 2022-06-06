США не пом'якшать санкції проти Росії в обмін на відновлення експорту зерна з України, – ЗМІ

США не погодяться пом’якшити санкції проти Росії в обмін на відновлення експорту зерна з України.

Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

Як зазначив представник ООН виданню, нещодавні заяви президента РФ та російських чиновників щодо послаблення блокади українських портів в обмін на санкції "ускладнюють крихкі переговори".

Один американський чиновник назвав заяву Москви "дипломатією здирства" і сказав, що США не погодяться на угоду, яка зніме якийсь економічний тиск на Кремль.

За словами другого представника ООН, Мартін Гріффітс, один з офіційних представників ООН, який очолював переговори в Москві минулого тижня, зустрівся з російськими представниками міністерств оборони та закордонних справ щодо блокади Росією портів на Чорному морі під час свого візиту.

ООН відмовилася повідомити, чи обговорювали Гріффітс або Ребека Грінспен, інший представник ООН, який веде переговори, заклики Росії до зняття санкцій. Офіційні особи США не перебувають у кімнаті під час переговорів, але Держдепартамент та представник ООН окремо підтвердили, що делегація ООН нещодавно поінформувала американських офіційних осіб про обговорення.



"Суть полягає в тому, що, окрім використання сухопутних маршрутів, нам потрібно відновити роботу портів, щоб ми могли збільшити постачання продовольства для тих, хто найбільше цього потребує", – сказав представник Держдепартаменту.

Як повідомлялося, на відкритті конференції міністрів сільського господарства G7 очільник Мінагрополітики України Микола Сольський наголосив на необхідності створення впливової Організації країн-експортерів зернових, яка би реагувала на світові виклики на ринку.