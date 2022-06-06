Київський метрополітен зменшив інтервал руху поїздів

У київському метрополітені інтервал руху скорочено до 4-5 хвилин у пікові години, у міжпікові – до 8-10 хвилин.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що також запрацюють другі вестибюлі на станціях "Дарниця" та "Видубичі". На станціях "Осокорки" та "Лісова" роботу вестибюлів буде змінено.

У КМДА нагадали, що без зупинки поїзди курсують повз станції "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності". Зачинено пересадковий вузол "Хрещатик"–"Майдан Незалежності".

Також у разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену призупиняється. Підземні станції метрополітену продовжують виконувати функцію укриття.