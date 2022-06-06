Єврооблігації України за тиждень подешевшали ще на 2%

Котирування українських єврооблігацій за минулий тиждень знизилися в середньому ще на 2,1% після падіння на 3,5% тижнем раніше.

За інформацією Bloomberg, найкоротші папери з погашенням у вересні подешевшали цього року на 1,4% – до 69,9% від номіналу, однак через близькість терміну погашення ставка за ними зросла до 190,3% річних проти 171% річних тижнем раніше, передає Інтерфакс-Україна.



Ставки паперів із погашенням у 2023-2027 роках впали за тиждень на 2,5-3,3 відсоткових пункта (в.п.), "довгих" – на 1,1-1,9 в.п.



Зокрема, на кінець минулого тижня єврооблігації з погашенням у вересні 2023 року котирувалися за ставкою 92,8% річних, у вересні 2024 року – 61,3% річних, 2025 року – 46%, 2026 року – 37,8%.



Ставки за паперами із погашенням у 2027-2029 роках знизилися до 33,2-28,3%, а найбільш "довгими" з погашенням у 2032-2033 роках – до 24,7-24%.



Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 42,1%, у 2030 році – 22,8%, що відповідно на 1,1 в.п. та 0,6 в.п. вище за показники на кінець минулого тижня.



Ціна ВВП-варантів до середини минулого тижня підтяглася ближче до досягнутого тижнем раніше максимуму з початку війни – 38,8% від номіналу (порівняно з 60% перед війною), проте до кінця тижня знову трохи знизилася і завершила її на рівні близько 37, 5% від номіналу.