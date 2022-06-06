Колишній завод Renault у Москві перейменували у "Москвич"
Про це пише російський "Інтерфакс" із посиланням на дані держреєстру.
Відповідні зміни до реєстру були внесені 3 червня. Цього ж дня датована офіційна зміна керівника – з Яна Птачека зі структури Renault на Дмитра Проніна.
Зазначається, що "Москвичем" через ТОВ "Центр розвитку технологій" на 100% володіє АТ "Особлива економічна зона "Зеленоград", що одноосібно контролюється московським департаментом міського майна.
Як повідомлялося, у травні російські активи французького автоконцерну Renault перейшли у державну власність РФ. Так, частку в "АвтоВАЗі" (67,61) віддали Науково-дослідному автомобільному та автомоторному інституту (НАМІ), завод "Рено Росія" – владі Москви. Сервісне обслуговування автомобілів Renault в Росії здійснюватиме "АвтоВАЗ". За словами мера Москви Сергія Собяніна, на заводі "Рено Росія" відновлять виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич".
Вартість своїх активів у РФ Renault оцінив у 2,2 млрд євро. Сума угоди, у межах якої активи перейшли у власність РФ становив 1 рубль. Угода з націоналізації активів Renault передбачає можливість зворотного викупу частки концерном протягом наступних шести років.
Нагадаємо, у березні французька Renault зупинила виробництво автомобілів на заводі в Москві.