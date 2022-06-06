Колишній завод Renault у Москві перейменували у "Москвич"

Колишній російський автозавод французького концерну Renault, ЗАТ "Рено Росія", офіційно перейменували на АТ "Московський автомобільний завод "Москвич".

Про це пише російський "Інтерфакс" із посиланням на дані держреєстру.



Відповідні зміни до реєстру були внесені 3 червня. Цього ж дня датована офіційна зміна керівника – з Яна Птачека зі структури Renault на Дмитра Проніна.



Зазначається, що "Москвичем" через ТОВ "Центр розвитку технологій" на 100% володіє АТ "Особлива економічна зона "Зеленоград", що одноосібно контролюється московським департаментом міського майна.

Як повідомлялося, у травні російські активи французького автоконцерну Renault перейшли у державну власність РФ. Так, частку в "АвтоВАЗі" (67,61) віддали Науково-дослідному автомобільному та автомоторному інституту (НАМІ), завод "Рено Росія" – владі Москви. Сервісне обслуговування автомобілів Renault в Росії здійснюватиме "АвтоВАЗ". За словами мера Москви Сергія Собяніна, на заводі "Рено Росія" відновлять виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич".

Вартість своїх активів у РФ Renault оцінив у 2,2 млрд євро. Сума угоди, у межах якої активи перейшли у власність РФ становив 1 рубль. Угода з націоналізації активів Renault передбачає можливість зворотного викупу частки концерном протягом наступних шести років.

Нагадаємо, у березні французька Renault зупинила виробництво автомобілів на заводі в Москві.