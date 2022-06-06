Експорт російських алмазів алмазів до Індії та Європи впав на тлі санкцій

Росія скоротила експорт алмазів на ключові ринки – до Індії та Європи. Санкції, накладені на російську компанію "АЛРОСА", дозволяють їй постачати діамантову сировину до Індії, але виникають проблеми з оплатою.

Як пише російський "Коммерсант", російські алмазодобувні компанії втрачають обсяги експорту, але їх виручка падає не надто швидко завдяки зростанню світових цін.

За даними Мінпромторгу Індії (найбільший світовий ринок необроблених алмазів), у березні імпорт необроблених та непромислових алмазів, з яких виробляють діаманти, склав 209 тис. карат – удвічі менше, ніж у березні 2021 року. З січня до березня Росія поставила до Індії 718 тис. карат проти 1,3 млн за аналогічний період минулого року. Водночас у грошах вартість імпорту в березні зросла на 27%, до $78 млн.



Постачання російських алмазів до Європи в березні також скоротилося в обсягах, але не за вартістю. За даними Eurostat, російський імпорт в ЄС (Бельгія) склав 1,5 млн карат, що втричі менше за березень 2021 року. Проте вартість всього імпорту в березні становить 185 млн євро проти 162 млн євро рік тому.

АЛРОСА, на частку якої припадає 27% світового та 95% російського видобутку алмазів, не публікує дані про продажі.

Як нагадує видання, компанія АЛРОСА включена до списків санкцій ЄС, США та Великобританії. США офіційно заборонили прямий імпорт російського дорогоцінного каміння. Проте, як роз'яснив американський комітет з нагляду в ювелірній галузі, не заборонено ввезення алмазів, які були оброблені в інших країнах.



Індія не підтримує санкції щодо РФ, але складнощі виникали із проведенням оплати. За даними Bloomberg, індійські трейдери обговорювали у квітні з АЛРОСА способи купівлі алмазів, зокрема валюту платежу: рублі або рупії.

Аналітики Bank of America прогнозують зростання цін на 15% на тлі високого попиту та пропозиції, що падає. Інший великий гравець ринку De Beers обмежений у зростанні видобутку, тому зростання цін, за оцінками аналітиків, може продовжитися.