Українська ІТ-армія за тиждень атакувала близько 600 російських ресурсів
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З 30 травня до 5 червня включно українська ІТ-армія атакувала близько 600 російських онлайн-ресурсів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Зазначається, що атакували зокрема інтернет-провайдери. Росіянам було складно заплатити за інтернет через потужні атаки на особисті кабінети їхніх провайдерів.
Також під атаки підпали регіональні ЗМІ. У Мінцифри додають, що сотні регіональних ЗМІ, які поширюють путінську пропаганду та підтримують війну проти України, стабільно лежать тижнями.
Також цього тижня ІТ-армія взяла курс на атаку російських інформаційних систем (ІС), що забезпечують збирання, пошук, обробку та пересилання інформації. Через атаки росіянам складно було скористатися такими ІС:
- ІС Міністерства праці та соціального захисту рф. Уся інформація, що містилася в інформаційній системі міністерства, була недоступна.
- ІС житлового будівництва, куди забудовники вносять відомості по об'єкту, що будується, з урахуванням виданих органом місцевого самоврядування дозволів на будівництво та дозволів на введення в експлуатацію.
- ІС ресурсу про землю та нерухомість, який містить набір відомостей, що дає змогу отримувати інформацію про певну територію, зокрема для будівництва або надання земельної ділянки.
- ІС насінництва, яка використовується для внесення даних про висіяне насіння в єдиний реєстр.
Як повідомлялося, із початком повномасштабного вторгнення РФ українська IT-армія атакувала понад 1800 російських онлайн-ресурсів.