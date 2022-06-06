Мінфін відмовився підвищувати ставки за військовими облігаціями попри позицію Нацбанку

Міністерство фінансів наразі не підвищуватиме ставки за облігаціями внутрішньої державної позики попри ухвалене минулого тижня рішення Національного банку України (НБУ) про різке підвищення облікової ставки з 10% до 25% річних.

Як повідомляє пресслужба Мінфіну, на запланованому 7 червня черговому аукціоні з розміщення військових ОВДП пропонуватимуться облігації з такими з ставками, як і раніше.

"Військові облігації – це, в першу чергу, інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення ОФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки за військовими ОВДП залишаються фіксованими", – наголошується у повідомленні.

Таким чином, ставка дохідності за 3-місячними ОВДП складає 9,5%, за 6-місячними – 10%, а за 1,5-річними - 11,5%.

Як повідомлялося, минулого тижня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

В НБУ пояснили, що рішення про різке підвищення ставки ухвалено з метою запобігання подальшому погіршенню інфляційних очікувань та доларизації економіки. Зокрема, Нацбанк очікував, що після підвищення облікової ставки Мінфін також підвищуватиме рівень прибутковості ОВДП щоб стимулювати банки вкладати кошти у ці інструменти. Це також дозволило б зменшити потребу у придбанні "військових облігацій" самим Нацбанком.

Зазначимо, що міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що Україна сподівається у червні отримати $4,8 млрд, що значно більше, ніж було у травні.