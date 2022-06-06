"Укравтодор" оцінив вартість відновлення зруйнованих доріг у 900 мільярдів

Станом на зараз вартість відновлення зруйнованих під час воєнних дій доріг оцінюється у 900 мільярдів гривень.

Про це заявив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко, повідомляє Укрінформ.

"Наразі для відновлення доріг потрібно 900 мільярдів гривень. Щоб відновити дорожньо-транспортну інфраструктуру, знадобиться 2-4 роки. Ми вважаємо, що було б правильно залучати на це відновлення кошти, заморожені в РФ", – сказав Івко.

Він уточнив, що наразі в Україні повністю зруйновано 24 тис. км доріг і 302 штучні споруди, включаючи мости, шляхопроводи та естакади.

"Але ми щодня працюємо над відновленням. Вже розчищено 930 км доріг і облаштовано 40 тимчасових споруд та об’їздів", – зазначив Івко.