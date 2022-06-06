Підприємці отримали за тиждень пільгових кредитів на 5 мільярдів

За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 949 пільгових кредитів на загальну суму 5,14 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом з моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 6 червня отримали від уповноважених банків 43 425 кредитів на загальну суму 123 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні у рамках програми укладено 8 603 кредитні договори на загальну суму 33,43 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 6 783 кредитні договори на суму 19,57 млрд грн).

Із них 280 млн грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 3,5 млрд грн – як антикризові кредити, 2,47 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 19,20 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників, ще 7,96 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками.