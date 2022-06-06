Пасажирам евакуаційних поїздів у травні виплатили допомоги на 7,4 мільйона

"Укрпошта" в травні видала 7,4 млн грн для майже 3,2 тис українців, які виїжджали на евакуаційних поїздах "Укрзалізниці" з Покровська та Запоріжжя до Дніпра та Львова.

По це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що всі кошти були видані працівниками поштових відділень, які облаштовані на території центральних залізничних вокзалів Львова та Дніпра.

"Укрпошта паралельно реалізує кілька проєктів по видачі фінансової допомоги внутрішнім переселенцям. Держава обирає саме "Укрпошту" для цього завдання, адже ми можемо швидко забезпечити доставку і видачу готівкових коштів. Завдяки злагодженій роботі працівників "Укрпошти" та "Укрзалізниці" до моменту, поки люди вийдуть з потягу, вже готові списки і готівка, щоб максимально оперативно видати гроші", – прокоментував гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський

У компанії нагадали, що виплата коштів пасажирам евакуаційних потягів,–це спільний проєкт Офісу Президента, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики, Міністерства інфраструктури, "Укрпошти" та "Укрзалізниці".

Відомості про виплату грошової допомоги працівники залізниці формують безпосередньо під час руху евакуаційних потягів, де мають зазначити кількість дітей та дорослих. Ці дані передаються працівникам "Укрпошти", які до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу міста-призначення організовують все необхідне, щоб люди одразу після виходу з поїзда могли отримати кошти.

Як зазначалося раніше, людям, які евакуювалися з районів проведення бойових дій, держава надає одноразову допомогу в розмірі 3000 грн на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2000 грн на кожну людину, старшу 18 років.