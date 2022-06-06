США попередили 14 країн про спроби РФ продати крадене українське зерно, – NYT

У середині травня CША розіслали листи 14 країнам з попередженням, що російські вантажні судна виходять з портів поблизу України, навантажених, як зазначає Держдепартамент, "краденим українським зерном".

Про це повідомляє The New York Times.



Двоє американських офіційних осіб підтвердили газеті вміст телеграми, яка за дипломатичними каналами була відправлена до країн переважно Північної і Східної Африки, а також у Пакистан, Бангладеш, Шрі-Ланку та Туреччину. Також у листі були указані назви трьох суден, які підозрюються у перевезені краденого зерна.

Як зазначає видання, попередження США щодо зерна лише загострило дилему для африканських країн, які можуть опинитися перед важким вибором: вигода від військових злочинів РФ і невдоволення могутнього західного союзника, а з іншого боку – відмова від дешевої їжі в той час, коли ціни на пшеницю зростають, а сотні тисяч людей голодують.

Росія та Україна зазвичай забезпечують близько 40% потреб Африки у зерні. За даними ООН, в регіоні Африканського Рогу руйнівна посуха призвела до голоду 17 млн людей, в основному в частині Сомалі, Ефіопії та Кенії.



За словами директора Міжнародного інституту стратегічних досліджень HORN Хасана Ханнендже, зіткнувшись з такою гострою потребою, багато африканських країн навряд чи будуть вагатися перед тим як купити зерно, яке постачає РФ, незалежно від його походження.



"Це не дилема. Африканцям байдуже, звідки вони беруть їжу, і якщо хтось збирається моралізувати щодо цього, вони помиляються", – каже він.

Як повідомлялося, за даними співрозмовників Politico, США не погодяться пом’якшити санкції проти Росії в обмін на відновлення експорту зерна з України.