"Укрексімбанк" купив цехи збанкрутілого заводу "Богдан" Гладковського за 51 мільйон (оновлено)

Державний "Укрексімбанк" став переможцем аукціону з продажу майна ПрАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" у Черкасах та Луцьку.

Як свідчать дані "Української універсальної біржі", аукціон відбувся з четвертої спроби, звертає увагу черкаське видання "Вікка".

До переліку виставлених на продаж активів увійшли цехи заводу загальною площею 17,4 тис. кв. м у Черкасах, а також земельні ділянки у Черкасах та Луцьку.

А ході аукціону "Укрексімбанк" запропонував за ці активи 51,65 млн грн, у торгах також взяло участь ТОВ "Флайхед", однак його пропозиція виявилася меншою – 51,19 млн грн.

За підсумками аукціону "Укрексімбанк" має сплатити запропоновану суму до 10 червня.

Як повідомило джерело видання "НВ Бізнес" в "Укрексімбанку", державний банк взяв участь в аукціоні у рамках роботи зі своїм NPL-портфелем, тобто непрацюючими кредитами.

Водночас співрозмовник видання відмовився коментувати подальші плани "Укрексімбанку" до завершення всіх формальних процедур з придбання активу.

Нагадаємо, 6 липня Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" і відкрив ліквідаційну процедуру. Раніше суд затвердив реєстр вимог кредиторів компанії на 6,7 млрд грн, внісши до нього вимоги:

"Укрексімбанку" – на 1,64 млрд грн (з яких 748 млн грн – як забезпечені заставою/іпотекою майна боржника; 894,1 млн грн – 4 черга; 0,16 млн грн – 6 черга);

UniCredit Bank AG – 1,78 млрд грн (з яких 1,53 млрд грн – як забезпечені заставою/іпотекою майна боржника; 70,45 млн грн – 4 черга; 177,5 млн грн – 6 черга);

"Міжнародного інвестиційного банку" – 181,6 млн грн (як забезпечені заставою/іпотекою майна боржника;

"Саревін Інвестментс ЛТД" – 2,35 млрд грн (4 черга);

ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "БРІЗ" від імені якого діє ТОВ "КУА "Ф’южн Капітал Партнерз" – 385,8 млн грн (4 черга);

ТОВ "Автомобільна група "Богдан" – 349,8 млн грн (4 черга);

ТОВ "Фінансова компанія "Фінворк" – 5,9 млн грн (4 черга).

У "Саревін Інвестментс ЛТД", ПАТ "ЗНВКІФ "Бріз" від імені якого діє ТОВ "КУА "Ф’южн Капітал Партнерз", ТОВ "Автомобільна група "Богдан" простежується зв’язок з боржником, який входить у корпорацію "Богдан" Олега Гладковського.

5 листопада Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ще одну пов’язану з корпорацією "Богдан" компанію ТОВ "Мегатерм" (раніше називалося ТОВ "Мега Авто Логістик"). Ініціатор процедури банкрутства – ТОВ "Хюндай Мотор Україна" (теж пов’язане з "Богданом").

ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" за підсумками 2020 року звітувало про збиток 3,38 млрд грн (за 2019 рік декларувався прибуток 609,2 млн грн). За даними компанії, на кінець 2020 року її поточні зобов`язання та забезпечення становили 9,18 млрд грн (на кінець 2019 року – 6,24 млрд грн).

"Богдан Моторс" входить до корпорації "Богдан" Олега Гладковського, який був першим заступником секретаря РНБО за часів президентства Петра Порошенка. Раніше Порошенко був співвласником корпорації "Богдан".