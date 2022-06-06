"Укрзалізниця" претендує на російську частку Крюківського вагонобудівного заводу

"Укрзалізниця" претендує на управління російською часткою Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ).

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін, передає український Forbes.

Наразі корпоративні права заводу арештовані через закупівлю комплектуючих у компаній, пов’язаних із його акціонером, громадянином РФ Станіславом Гамзаловим.

"Якщо частка КВБЗ переходить в АРМА, ми будемо претендувати на те, щоб "Укрзалізниця" стала управляючою компанією цим пакетом акцій", – сказав Камишін в інтерв’ю виданню.

За його словами, таке рішення дозволить держкомпанії розвинути відносини із заводом на новому рівні.

"Передача пакета російського акціонера в управління української держкомпанії сприятиме залученню нових контрактів від "Укрзалізниці". Для нас важливо мати вплив на стратегічні і технологічні рішення", – наголосив Камишін.

Як повідомлялося Офіс генпрокурора заявив, що ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" закуповував деталі для будівництва вагонів у російських підприємств, пов'язаних з його акціонером з РФ, за завищеними цінами за наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості. Корпоративні права заводу арештовано, вирішується питання передачі їх в управління АРМА.