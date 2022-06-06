Мінінфраструктури оцінило вартість будівництва однієї залізничної гілки за стандартом ЄС у $3 мільярди

Міністерство інфраструктури оцінює вартість переведення однієї залізничної гілки на стандарт ЄС у $2-3 млрд.

Про це очільник міністерства Олександр Кубраков заявив у інтерв’ю виданню The Financial Times, коментуючи можливість збільшення експортних каналів для вивезення українського зерна.

Водночас він вказав, що для розширення пропускної спроможності на прикордонних переходах також потребує значних інвестицій та часу.

"Швидкого рішення, на жаль, немає", – сказав Кубраков.

Міністр також зазначив, що необхідність збільшити потужності для зберігання зерна в умовах обмеженого експорту також потребуватиме інвестицій у будівництво елеваторів поряд з новими експортними маршрутами.

Видання вказує, що хоча експортні потужності за новими маршрутами збільшуються, дипломати ЄС підрахували, що Україна зможе експортувати лише близько 5 млн тонн зерна до кінця літа.

Як повідомлялося, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко к розмові з генсеком ООН Антоніу Гуттерешем заявив про готовність організувати транзит українського зерна через Білорусь.