Мінветеранів заявило про початок мікрофінансування ветеранського бізнесу переселенців

Державною установою Український ветеранський фонд, що діє при Мінветеранів, розпочато реалізацію проєкту з мікрофінансування ветеранського бізнесу.

Про це в ефірі марафону національних телеканалів повідомила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

За її словами, ветерани та члени їхніх сімей, які стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО), вже почали отримувати одноразове грошове відшкодування на ведення власної справи.

"Ми створили Український ветеранський фонд, щоб збільшити спроможності держави у фінансуванні ветеранської політики. І зараз вже запустили перший проект Фонду – мікрогрантові виплати до 20 тис. грн членам родин наших захисників, які стали внутрішньо переміщеними особами, на ведення власної справи.

Тобто, поки ветеран знову стоїть на захисті України, а бізнес веде, приміром, дружина чи чоловік, батьки або діти, то вони теж можуть подати заявку на відшкодування витрат. Також заявки можуть подавати і члени родин загиблих воїнів", – розповіла очільниця Мінветеранів.

За словами міністерки, за кілька днів було подано вісім заявок, наразі дві з них вже рекомендовано до оплати. Йдеться про відшкодуванні купівлі ноутбука для віддаленої роботи, та відшкодування купівлі інструментів та матеріалів для салону краси.

У міністерстві пояснили, що для отримання фінансової підтримки потрібно:

зібрати пакет документів – паспорт, довідку ВПО, виписку чи витяг з ЄДР про статус ФОП чи самозайнятої особи, підтвердження статусу ветерана війни або статусу члена сім’ї ветерана війни, чеки на купівлю після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів;

надіслати свою заявку з документами через аплікаційну форму на сайті https://veteranfund.com.ua/ в розділі мікрофінансування бізнесу;

отримати відповідь від УВФ – після перевірки пакету документів;

після схвалення отримати кошти.

У разі правильного заповнення заявки, завантаження повного пакету документів разом із чеками на покупки заявники зможуть отримати відшкодування на суму до 20 тис. грн протягом 10 днів. Заявки приймаються до завершення воєнного стану.