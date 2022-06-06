Продажі нових автомобілів в Росії впали у 6 разів

Продажі нових легкових автомобілів та LCV (легкі комерційні автомобілі) в Росії у травні 2022 року впали на 83,5% або у 6 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 24,27 тис.

Про це свідчать дані російської Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), повідомляють місцеве видання "Коммерсант".

"Травень 2022 року ознаменувався падінням рівня продажів нових автомобілів на 83,5%, або на 123,11 тис. шт. порівняно з травнем 2021 року, продажі склали 24,268 тис. автомобілів", – йдеться у повідомленні АЄБ.

Зокрема, продажі автомобілів Lada найбільшого російського виробника "АвтоВАЗ" у травні впали на 84% – до 6,01 тис. шт. З цим показником "АвтоВАЗ" займає перше місце в переліку найпопулярніших виробників авто в травні.

На другому місці південнокорейська компанія Kia, продажі якої у травні знизилися на 81% – до 3,6 тис. шт., трійку лідерів замикає компанія Hyundai, що знизила продаж у травні на 82% – до 2,9 тис.

За даними АЕБ, загалом у січні-травні в РФ було продано 318,114 тис. автомобілів (-52% у річному вираженні).

Як повідомлялося, після зупинки більшості автомобільних заводів та масового виходу міжнародних компаній з Росії продажі нових легкових автомобілів та малотоннажних вантажних автомобілів (LCV) у цій країні у квітні впали на 78,5% – до 32,71 тис. штук.