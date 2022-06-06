Шрі-Ланка відпустила арештований літак російського "Аерофлоту" після погроз Москви (оновлено)

Високий комерційний суд Коломбо на Шрі-Ланці призупинив дію свого рішення, яким раніше заборонив літаку російського літаку "Аерофлоту" залишати країну.

Це рішення було прийнято за клопотанням генерального прокурора, повідомляє місцевий телеканал News 1st.

Зазначається, що це рішення було прийнято після вимоги Міністерства закордонних справ Росії, яке погрожувало владі Шрі-Ланки наслідками для двосторонніх відносин через арешт літака.

За даними російських ЗМІ, після цього затриманий у Шрі-Ланці літак Airbus A330 компанії "Аерофлот" одразу ж вилетів до Росії.

Як повідомлялося, на початку червня Високий комерційний суд Коломбо на Шрі-Ланці на два тижні заарештував літак "Аерофлоту", заборонивши йому залишати острів.

Йдеться про авіалайнер Airbus A330, який прилетів з Москви до Коломбо 2 червня і того ж дня мав полетіти назад. Це один з літаків, які російська влада доручила внести в спеціально створений місцевий реєстр, щоб не повертати їх іноземним власникам. Нова реєстрація авіалайнера у російському реєстрі RA-73702. До цього він був у бермудському реєстрі під номером VQ-BMY.

Підставою арешту стала претензія лізингодавця Celestial Aviation Trading Limited.

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Проблеми у "Аерофлоту" виникли після початку масштабної війни Росії проти України. У відповідь на це Євросоюз заборонив постачання літаків та запчастин до Росії та наказав європейським лізинговим компаніям припинити договори з російськими авіаперевізниками про оренду авіалайнерів.

До російського вторгнення основу парку "Аерофлоту" складали вироблені на заході Airbus та Boeing, які реєструвалися переважно на Бермудах. Оскільки санкції могли зупинити авіасполучення в Росії, влада країни заборонила віддавати власникам літаки і почала змінювати їх реєстрацію з бермудської на російську.

Така ситуація фактично означала легалізацію крадіжки повітряних суден та їх можливий арешт за позовом власників авіалайнерів. З цієї причини "Аерофлот" значно скоротив міжнародну мережу та літав лише до тих країн, які гарантували вільні польоти без арештів. До таких країн входила Шрі-Ланка, проте рішення місцевого суду показало, що країна змінила своє ставлення до ситуації.

Як повідомлялося, раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу, перевівши їх у власний реєстр. Для цього влада РФ ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. При цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.