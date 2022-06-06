Французька корпорація Danone заявила про втрату контролю над своїм заводом в окупованому Херсоні

Представництво французької корпорації Danone в Україні оголосила про втрату контролю над своїм заводом в Херсоні, про плани відновлення роботи якого заявили представники окупаційної адміністрації.

Як повідомляється на сайті компанії, робота заводу в Херсоні була призупинена ще у лютому.

"Завод зазнав значних пошкоджень внаслідок бойових дій Росії в цьому районі. Ми втратили контроль над заводом і не віримо, що так звана тимчасова окупаційна адміністрація зможе відновити там роботу", – йдеться у повідомленні.

Водночас в компанії знімають з себе відповідальність за якість продукції, яка вироблятиметься на цьому підприємстві, якщо його все ж вдасться запустити.

"Якщо ж завод все-таки буде частково введений в експлуатацію внаслідок дій тимчасової окупаційної адміністрації, компанія "Данон в Україні" не зможе нести відповідальність за якість та процеси, що там забезпечуватимуться, враховуючи відсутність більшої частини робітників заводу та пошкодження самого обладнання", – зазначають у компанії.

"Данон" вказує, що "не зможе гарантувати дотримання суворих стандартів безпечності харчових продуктів, які будуть випущені на заводі в таких умовах".

"Ми вважаємо, що наразі завод є нездатним до запуску операційної діяльності", – наголошують в компанії.

Як повідомлялося, французька корпорація Danone засудила російське вторгнення в Україну, але заявила, що не планує зупиняти роботу своїх підприємств в Росії. У Danone переконані, що підтримка компанією російського народу та її співробітників не означає, що вона підтримує дії Москви.

Danone Group – найбільша молочна компанія в Росії, входить до ТОП-3 найбільших виробників продуктів харчування в Росії. Інвестиції компанії в російський бізнес оцінюються у $2,5 млрд, їй належать більше 10 заводів в РФ.