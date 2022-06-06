Прокуратура повідомила про підозру директору одеського благодійного фонду через торгівлю гуманітаркою

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури директору благодійного фонду повідомлено про підозру у продажі товарів гуманітарної допомоги та незаконному використанні благодійних пожертв.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, підозру складено за ч. 3 ст. 201-2 КК України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги в особливо великих розмірах).

За даними слідства, керівник Центру гуманітарної допомоги, створеного на базі благодійного фонду, підшукував постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також отримував безоплатну допомогу від громадян України у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів військового призначення, зокрема шоломів, бронежилетів, аптечок, тактичних окулярів, рацій, розгрузок, медичних турнікетів тощо.

"Зібрану гуманітарну допомогу чоловік продавав. Його було затримано під час одержання майже півмільйона гривень за продаж медичних товарів, військової амуніції та військових приладів", – повідомляє Офіс генпрокурора.

Досудове розслідування у справі здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції в Одеській області.