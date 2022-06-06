Велика Британія оголосила про другий пакет підтримки розслідуванню воєнних злочинів в Україні

Віце-прем’єр-міністр Великої Британії Домінік Рааб 6 червня 2022 року оприлюднив другий пакет підтримки для розслідування воєнних злочинів в Україні Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Про це йдеться в повідомленні британського уряду.

На додаток до фінансування в розмірі 1 млн фунтів стерлінгів, наданого на початку цього року, буде запропоновано спеціальну юридичну та поліцейську групу для підтримки розслідування.

Туди входитиме спеціальний офіцер поліції, дислокований в Гаазі, який надасть МКС швидкий доступ до подальшої британської поліції та військової експертизи. Сім британських юристів, які мають великий досвід у сфері міжнародного кримінального права, запропонували допомогти виявити докази та притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах.

"Російські війська повинні знати, що вони відповідатимуть за свої дії, а світова спільнота працюватиме разом, щоб забезпечити справедливість", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України 18 травня отримав від Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії 5 млн фунтів стерлінгів (або понад 182 млн грн) на спеціальний рахунок, відкритий для підтримки Збройних Сил України.