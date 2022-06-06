Влада Києва оголосила про відновлення капітального ремонту доріг

В Києві відновлено роботи з капітального ремонту вулиці Льва Толстого.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба Київської столичної адмінстрацїі.

"Хоч війна і внесла корективи у втілення проектів у столиці, ми здійснюємо ремонт доріг та проїздів там, де це найнеобхідніше, або – на об’єктах, що розпочали оновлювати минулого року. Зокрема, сьогодні тривають роботи з капітального ремонту у центрі Києва – по вулиці Льва Толстого", – повідомив Кличко.

Він уточнив, що дорожники продовжують оновлення ділянки від вулиці Тарасівської до Василя Липківського, протяжністю 1,2 км.

"Дорожні служби приступили до робіт на ділянці від вулиці Жилянської до вулиці Василя Липківського цими вихідними, аби здійснити наймасштабніші роботи не заважаючи руху транспорту", – зазначив Кличко.

Він додав, що на цій ділянці влаштовують нове тришарове дорожнє покриття, велодоріжки, нові тротуари, встановлять і сучасне освітлення, антипаркувальні стовпчики, огородження, здійснять благоустрій території.

Кличко нагадав, що минулого року на цій вулиці зробили капремонт ділянки від вулиці Жилянської до Тарасівської.

Як повідомлялося, на початку минулого року комунальна корпорація "Київавтодор" уклала угоду на капітальний ремонт вулиці Толстого (від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського) за 161,6 млн грн з ТОВ "Київдорбуд". Роботи мали виконати до кінця 2021 року.