"Укрзалізниця" закінчить рік зі збитком через велику кількість евакуаційних рейсів, – член наглядової ради

"Укрзалізниця" закінчить рік зі збитком через скорочення вантажних перевезень та велику кількість евакуаційних рейсів.

Про це заявив радник керівника Офісу президента та член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко в ефірі одного з телеканалів, передає Інтерфакс-Україна.

"Компанія закінчить рік зі збитком, бо позбавлена ​​доступу до прибутку. А прибуток – це вантажні перевезення, що забезпечуються вантажами залізняку й зерна у порти. Порти не функціонують, відповідно, ці перевезення суттєво впали. 2021 рік ми закінчили з прибутком у 0,5 млрд грн, на цей рік були плани на 2 млрд грн, думаючи, що він піде у звичайному режимі: нарощування перевезень, реформування... Перший місяць закінчили з прибутком, до 24 лютого прибуток накопичувався. Але, звичайно, після 24 лютого збитки вимірюються досить великими числами", – сказав Лещенко.

За його словами, збитки, завдані компанією з початку активної фази війни, досить великі, проте озвучити цифру – означає створити додатковий тиск на компанію.

"Сума збитків пояснюється тим, що вантажні перевезення зменшуються, а пасажирські протягом усього періоду перших місяців війни були безкоштовними як евакуаційні рейси", – пояснив Лещенко.

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Він також наголосив, що, оскільки "Укрзалізниця" є національним перевізником, який здійснює велику кількість вантажоперевезень у країні, компанія не залишиться без державної підтримки.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" за підсумками 2021 року отримала 457,5 млн грн чистого прибутку після майже 12 млрд грн чистого збитку у 2020 році.