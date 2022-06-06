Колишній директор інституту Академії аграрних наук отримав 8 років тюрми за хабар

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтвердила вирок, яким колишнього директора Інституту агроекології та природокористування НААН України засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабаря за виділення під будівництво земельних ділянок, що належать Інституту.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), вказана ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення, однак може бути оскаржена в касаційному порядку.

"На виконання вироку колишнього директора Інституту взято під варту в залі суду", – зазначається у повідомленні.

У САП Нагадали, що директора Інституту було затримано у грудні 2017 року неподалік від його місця роботи, одразу після одержання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі $300 тис.

За даними слідства, загалом сума неправомірної вигоди, яку вимагав засуджений, сягала $500 тис.

30 липня 2021 року ВАКС визнав ексдиректора Інституту винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками, строком на 3 роки та конфіскацією майна.

Як відомо, 30 грудня 2017 року НАБУ і САП затримали директора Інституту агроекології Ореста Фурдичка. За версією сторони обвинувачення, він вимагав та отримав хабар від засновника компанії "Сател Україна" Віталія Верещинського за нерозірвання договору спільної діяльності із будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Інституту.

За даними слідства, у своєму службовому кабінеті Фурдичко озвучив Верещинському вимогу хабара в сумі $500 тис. за уникнення ризику розірвання договору з ініціативи Інституту та неперешкоджання виконанню умов договору. Фурдичко нібито сказав Верещинському, що вже знайшов інших забудовників і в разі відмови заплатити гроші договір буде розірвано на вимогу Інституту.

Нагадаємо, у грудні 2020 року СБУ затримувала президента Національної академії аграрних наук України (НААН) у справі про отримання хабара у вигляді позашляховика. За даними на сайті НААН, її президентом є Ярослав Гадзало, він все ще залишається на своїй посаді.

У січні 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили президента Національної академії аграрних наук і ще чотирьох високопосадовців НААН про підозру в причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель, що належали академії. Серед підозрюваних у цій справі також був президент НААН Ярослав Гадзало (на час скоєння злочину – віце-президент).

За даними слідства, протягом 2013-2014 років посадові особи НААН ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли у приватну власність. Йдеться про 138 ділянок у передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі та повинні були використовуватися виключно з дослідними цілями.