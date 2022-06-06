Найбільший сервіс даних про санкції припинив співробітництво з російськими банками, – ЗМІ

Сервіс Risk&Compliance від Dow Jones, найбільша база даних про запроваджені санкції, закрив доступ для російських банків, що створює для них ризик потрапляння під так звані "вторинні" санкції США.

Про це пише російське агентство РБК із посиланням на два російських банки, які не потрапили під санкції.

За даними співрозмовників агентства, сервіс Dow Jones почав розривати контракти з російськими банками з 31 травня і 1 червня.

"Ці списки не просто перелік… Як правило, це не одна система, це дорогі речі та трудомісткі. І, по суті, все було збудовано під списки Dow Jones, платежі проходили через їх список",– наголосив співрозмовник в одному з великих російських банків.

Він пояснив, що Dow Jones збирає дані про запроваджені проти фізосіб та компаній санкції, оновлює цю інформацію та продає банкам. Також йдеться про інформацію про порушені кримінальні справи, списки від регуляторів, списки терористів.

Ще один співрозмовник видання зазначає, що усі великі гравці в РФ працювали з Dow Jones.

За словами керівника практики санкційного права та комплаєнсу колегії адвокатів Pen&Paper Сєргєя Гландіна, втративши доступ до такої інформації, банки ризикують "самі потрапити під санкції, зокрема вторинні, якщо порушать ті чи інші обмеження", а також отримати великі штрафи.