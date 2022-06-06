БЕБ виявило схему ухилення від сплати податків при імпорті товарів для військових

Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило схему ухилення від сплати податків при ввезенні в Україну товарів військового призначення під час воєнного стану.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, одному з організаторів схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

За даними слідства, підозрюваний налагодив схему ухилення від сплати митних платежів при ввезені товарів під виглядом гуманітарної допомоги під час воєнного стану. Разом зі своїм спільником 28 лютого вони виїхали з України у напрямку Угорщини, будучи військовозобов’язаними особами. У подальшому вони створили у "Telegram" групу з оголошеннями про продаж товарів військового призначення, які вони купували в країнах ЄС.

"Основними замовниками цих товарів були представники благодійних і волонтерських організацій, підприємства та фізичні особи. Вони перераховували гроші на особисті рахунки підозрюваного", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, за перераховані йому кошти підозрюваний здійснював закупівлю товарів військового призначення в країнах Європейського Союзу на загальну суму понад 60 млн грн.

"Використовуючи підроблені документи, відповідно до яких постачальниками товарів нібито були благодійні організації, у тому числі іноземні, під виглядом відправлення від них гуманітарної допомоги він ввозив в Україну товари військового призначення. В подальшому ці товари реалізовувалися на території України за завищеними цінами", – стверджують в Офісі генпрокурора.

Слідство вважає, що таким чином підозрюваний ухилився від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 20,7 млн грн.

В Бюро економічної безпеки уточнили, в ході проведених в рамках розслідування справи обшуків складського приміщення у Києві, було виявлено велику кількість товарів військового призначення.

"Вилучено документацію, яка підтверджує, що зазначені товари в’їхали в Україну під виглядом гуманітарної допомоги та докази продажу цих товарів через мережу Інтернет. На банківські рахунки, що використовувалися при здійсненні протиправної діяльності, накладено арешт", – повідомляють у БЕБ.