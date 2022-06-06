Мін'юст готує новий механізм відшкодування завданих Росією збитків

Розробка нового механізму відшкодування збитків, завданих незаконним збройним вторгненням Росії в Україну, триває. Метою є створити унікальний компенсаційний механізм на підставі багатостороннього міжнародного договору, який буде підкріплений іншими міжнародними актами.

Про це заявила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

За її словами, такий механізм передбачатиме створення для України Міжнародної комісії з розгляду претензій, яка мала б юрисдикцію розглядати претензії фізичних, юридичних осіб та держав щодо збитків, завданих вторгненням Росії в Україну.

Крім того, такий механізм створюватиме компенсаційний фонд, який фінансуватиметься за рахунок активів Росії та пов’язаних осіб, арештованих або наданих для арешту в юрисдикціях держав-учасниць, з якого будуть задоволені рішення Міжнародної комісії з розгляду претензій.

Нарешті механізм передбачатиме засоби забезпечення виконання рішень Комісії національними судами держав-учасниць та адресуватиме, серед іншого, питання обмеження суверенних імунітетів росії та її активів через її грубі порушення міжнародного права.

Раніше повідомлялося, що механізм, який дозволить спрямувати заморожені за кордоном активи РФ на компенсацію завданих Україні збитків, може бути розроблено до кінця року.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

При цьому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано рекордний обсяг російських резервів за всю історію – $643,2 млрд станом на 18 лютого 2022 року.

Через це російський президент Владімір Путін був змушений запровадити обов'язковий продаж 80% валютної виручки експортерами. Крім того, ЦБ РФ заборонив продаж валюти росіянам і запровадив низку інших обмежень на валютному ринку.