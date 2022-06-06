В Україну пільгово завезли 140 тис автомобілів. Знижка - 15,4 млрд грн

Українці знизили темпи ввезення авто з Європи за пільговими умовами, в середньому за день на початку червня в'їжджало 2,65 тис. автомобілів порівняно з травневими 4-5 тис. у будній день.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желєзняк.

"І нові результати ввезення автомобіля з пільгою: станом на 6 червня у нас ввезли 140 310 авто. Загальна сума податкової знижки надана на 15,4 млрд грн", – написав Желєзняк.

Темпи ввезення на день у червні почали падати. Приблизно щодня їде вже 2 650 авто.

Найбільше заїхало через Волинську митницю – близько 36 тис. авто.

Він додав, що без урахування пільги на авто, бюджет недоотримав надходжень від мит ​​та ПДВ з імпорту 9,17 млрд грн.

Як повідомлялося, з 6 квітня Верховна Рада звільнила імпорт товарів в Україну від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановила спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.

У той же час наприкінці травня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект №7418 про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, у тому числі на автомобілі. Зокрема, скасувати безмитне ввезення автомобілів пропонується з 1 липня.

Раніше повідомлялося, що у травні 2022 році український автопарк поповнили 2,5 тис. нових легкових автівок, що удвічі більше, ніж у квітні.