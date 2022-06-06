Латвія заборонила трансляцію всіх російських телеканалів

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) заборонила транслювати в Латвії усі 80 російських телеканалів, які були доступні для перегляду у цій країні.

Як повідомляє латвійське видання Delfi, рішення ухвалили спираючись на нову норму, яка забороняє транслювати в Латвії телепрограми, зареєстровані у країні, яка загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої країни.

Рішення латвійської Нацради з електронних ЗМІ набуде чинності 9 червня і діятиме, доки Росія не припинить війну в Україні і не поверне Україні окупований Крим.

Рішення про блокування російських каналів, зокрема розважальних, NEPLP ухвалила на початку березня, але компанія Global Media, яка займається їх ретрансляцією у Латвії, подала позов з проханням призупинити це рішення. 29 квітня Адміністративний суд вирішив тимчасово повернути до латвійського ефіру частину російських телеканалів, оскільки NEPLP нібито не змогла аргументувати, як саме розважальні канали загрожують державній безпеці Латвії. Але Нацрада оскаржила це рішення у суді вищої інстанції.

У підсумку 26 травня Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про електронні ЗМІ, які надають NEPLP право обмежувати іноземні програми, якщо їх виробляють у країнах, що загрожують суверенітету інших країн.