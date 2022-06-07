У Великій Британії стартував масштабний експеримент із запровадження чотириденного робочого тижня

Із 6 червня понад 3300 працівників з 70 британських компаній долучилися до масштабного експерименту, який має протестувати можливість переходу на чотириденний робочий тиждень.

Пілотний проект триватиме шість місяців, його ініціатором стала дослідницька організація 4 Day Week Global у партнерстві з аналітичним центром Autonomy, кампанією 4 Day Week Campaign та дослідниками Кембриджського університету, Оксфордського університету та Бостонського коледжу, пише видання The Guardian.

Експеримент проходитиме за моделлю 100:80:100 – 100% оплати за 80% часу в обмін на зобов’язання зберігати 100% продуктивності.

До участі в ньому доєдналися різноманітні компанії – від мережі фастфуду Platten’s Fish and Chips та технологічної компанії Rivelin Robotics до податкових консультантів Stellar Asset Management та Charity Bank.

Інші залучені до експерименту компанії працюють у сферах освіти, професійного консультування, операцій з нерухомістю, косметології, послуг з підбору персоналу та цифрового маркетингу.

Дослідники працюватимуть з кожною організацією-учасницею, щоб виміряти вплив екперименту на продуктивність бізнесу та добробут його працівників, а також на навколишнє середовище та гендерну рівність.

Видання зазначає, що аналогічні експерименти пізніше цього року планується провести в Іспанії та Шотландії за підтримки урядів цих країн.