Шмигаль анонсував розробку грантової програми для підтримки малого бізнесу

Прем’єр-мінітр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам розробити проєкт майбутньої грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу.

Про це повідомив очільник уряду у Telegram.

"На доручення Президента України Уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу. Основні принципи такої програми обговорили на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва", – зазначив він.

За словами Шмигаля, завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців та виробників уряд розраховує "розігріти" економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію.

"Дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду", – підсумував прем’єр.