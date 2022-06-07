Байден оголосив надзвичайну ситуацію в США через дефіцит електрики

Президент США Джо Байден оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації у країні через загрозу дефіциту електропостачання.

Відповідну декларацію оприлюднила пресслужба Білого дому.

"Багато факторів загрожують здатності США забезпечувати достатню кількість електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів. Ці фактори включають перебої на енергетичних ринках, спричинені вторгненням Росії в Україну, та екстремальні погодні явища, що посилюються зміною клімату", – йдеться у документі.

Зазначається, що у деяких частинах країни умови посухи у поєднанні зі спекою спричиняють прогнозований дефіцит на електроенергію та рекордний попит на неї.

Байден наголосив, що сонячна енергія є одним з найбільш швидкозростаючих джерел нової генерації електроенергії в США.

Очікується, що у 2022 та 2023 роках на сонячні батареї та акумулятори припадатимепонад половинау нових потужностей сектору електроенергетики.

"Відсутність сонячних елементів і модулів ставить під загрозу ці заплановані доповнення, що, своєю чергою, загрожує наявності достатньої потужності виробництва електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів", – зазначено у документі.

Відповідно до указу Байдена, Мінторгу США надаються додаткові повноваження для реагування на надзвичайну ситуацію.

Відомству, зокрема, слід на два роки або до моменту припинення режиму НС дозволити безмитне ввезення в США елементів та модулів для сонячних батарей, що експортуються з Камбоджі, Малайзії, Таїланду та В'єтнаму.