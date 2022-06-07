Туреччина планує купувати зерно в України зі знижкою у 25%

Туреччина має намір купувати українське зерно зі знижкою у 25%.

Про це повідомив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі, передає газета Yeni Safak.

"Є домовленості з Україною про закупівлю зерна із 25%-знижкою. Проте вони стикаються з дилемою в питаннях безпечного експорту продукції і хочуть, щоб Туреччина виступила арбітром у цьому процесі. І Росія, і Україна нам довіряють", – сказав він.

Кірішчі додав, що у Туреччині цього тижня відбудуться дві важливі зустрічі, присвячені постачанню на світові ринки українського зерна.

Так, одна з них відбудеться у Стамбулі за участю представників України, Туреччини, РФ та ООН. Крім того, відбудеться зустріч з міністром закордонних спроав РФ Сергієм Лавровим. Обговорюватиметься, зокрема створення "зеленого коридору" для вивезення українського зерна.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів не вірити запевненням президента РФ Владіміра Путіна, що Росія не скористається коридором для експорту врожаю через порт Одеси для того, щоб напасти на місто.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова розглядати питання експорту зерна через Білорусь. З такою пропозицією раніше виступив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.