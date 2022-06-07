Deutsche Bank перевіз сотні ІТ-фахівців із РФ до Німеччини, – FT

Німецький Deutsche Bank перевів сотні висококваліфікованих ІТ-фахівців разом з їхніми сім'ями з Росії до Берліна.

,їПро це повідомляє Financial Times з посиланням на поінформовані джерела, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що до початку війни в Україні у двох великих центрах банку в Москві та Санкт-Петербурзі працювали близько 1,5 тис. співробітників, які займалися розробкою та підтримкою програмного забезпечення. Це приблизно чверть усіх штатних ІТ-фахівців Deutsche Bank.

Усім російським співробітникам банку було запропоновано перевестися на роботу до Німеччини, і половина з них прийняла пропозицію. Більшість тих, хто погодився, вже переїхали, стверджують джерела. Усього йдеться про близько 2 тис. осіб, включаючи сім'ї співробітників.

"Це не було евакуацією. Звичайна релокація персоналу, хоча, звичайно, набагато більшого розміру та масштабу, ніж зазвичай", – зазначив один із співрозмовників видання.

Водночас наразі не зрозуміло, що буде з ІТ-операціями банку, що залишилися в Росії. "Ми продовжуємо розглядати різні варіанти", – сказав один із високопоставлених співробітників Deutsche Bank.

Як повідомлялося, у березні німецький Deutsche Bank оголосив про згортання бізнесу в Росії.