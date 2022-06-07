Україна та Японія уклали угоду про пільговий кредит на $500 мільйонів

Україна та Японія уклали додаткову угоду про збільшення суми допомоги Україні на $500 млн.

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський у Facebook.

"Укладено додаткову угоду про збільшення суми допомоги Україні на 500 млн доларів", – зазначив дипломат.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 3 червня схвалив зміни до угоди з урядом Японії про збільшення суми пільгового кредиту на 65 млрд японських єн (приблизно $500 млн) у межах раніше підписаної угоди. За даними Міністерства фінансів, загальна сума виділеного Японією кредиту після цього зросте до $600 млн.

Термін погашення кредиту, згідно з угодою, становитиме 30 років, у тому числі пільговий період – 10 років; процентна ставка – 1% річних; період доступності коштів – 1 рік з дати набрання чинності кредитним договором.

Нагадаємо, 24 травня Україна вже отримала за вказаною угодою кредит на 13 млрд японських єн (приблизно $100 млн).