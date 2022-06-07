Шведська IKEA йде з банківського бізнесу в Росії, – ЗМІ

Шведська група IKEA, яка серед перших вирішила залишити РФ після вторгнення в Україну, виходить і з банківського бізнесу в Росії.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку.

"Ікано-банк", заснований на паритетних засадах групою Ikano та Credit Europe Bank N.V. (Нідерланди), буде проданий російській "дочці" співзасновника – "Кредит Європа Банку".

При цьому суму угоди експерти оцінюють у 0,3 капіталу, припускаючи, що банк буде приєднаний до Кредит Європа банку.

Зазначається, що сторони вже подали документи на погодження до Центробанку і очікують, що закриють угоду до кінця липня.

Fiba group, куди входить КЄБ, та Ikano group є партнерами більше 10 років, пояснює такий вибір співрозмовник видання, близький до Ikano group.

У пресофісі російського КЄБ інформацію про угоду підтвердили, але відмовилися від подальших коментарів. Ні суму угоди, ні подальшої долі банку там не розкрили.

Як повідомлялося, на початку березня шведська мережа IKEA, яка випускає меблі та товари для дому, оголосила про зупинення своєї роботи в Росії та Білорусі.