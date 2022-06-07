Нацбанк оновив вимоги до видачі ліцензій для інкасаторів

Національний банк оновив порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.

Як повідомляє пресслужба регулятора, відповідна постанова правління Нацбанку набирає чинності з 7 червня.

"Зміни спрямовані на осучаснення процедури ліцензування та уточнення вимог до юридичних осіб, що мають намір надавати банкам послуги з інкасації та розширювати діяльність на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки", – йдеться у повідомленні.

Зокрема було удосконалено вимоги щодо подання відомостей про власників істотної участі в юридичній особі, структури власності юридичної особи.

Також регулятор уточнив вимоги до складання бізнес-плану заявника, що подається у складі пакета документів для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації або отримання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.

Крім того, визначено ознаки небездоганної ділової репутації для юридичної та фізичної особи, зокрема конкретизовано вимоги до ділової репутації керівників юридичної особи, керівників підрозділів інкасації, оброблення та зберігання готівки.

Водночас визначено вимоги та порядок подання документів в електронній формі або електронних копій документів, підписаних шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису.

Також передбачено можливість запрошення уповноваженого представника юридичної особи, яка отримала/має намір отримати ліцензію на надання банкам послуг з інкасації/погодження на оброблення та зберігання готівки, для участі в засіданні правління НБУ з метою надання пояснень.

Крім того, установлено необхідність наявності в юридичної особи програмного забезпечення, що забезпечує облік інкасованої та перевезеної готівки.