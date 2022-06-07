"Укрзалізниця" призначила нові приміські поїзди з Чернігова та Запоріжжя

"Укрзалізниця" призначає нові приміські поїзди з 7 та 8 червня із Чернігова та Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, із 7 червня призначено приміський поїзд Чернігів – Славутич – Чернігів. Відправка з Чернігова відбуватиметься щоденно о 8:05, прибуття до Славутича – о 9:05. Зворотно, зі Славутича, відправка о 9:20, прибуття до Чернігова – о 10:20.

Крім того, з 8 червня поїдуть приміські поїзди сполученням Запоріжжя-2 – Дніпро – Запоріжжя-2. Відправка із Запоріжжя о 5:57, прибуття до Дніпра – о 9:01. Зворотно, з Дніпра, поїзд відходитиме о 9:46, і прибуватиме до станції Запоріжжя-2 о 12:48.