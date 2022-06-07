Експорт аграрної продукції зріс у травні на 80%, – Мінагрополітики

У травні 2022 року Україна відвантажила на експорт усіма видами транспорту понад 1,74 млн тонн зернових, олійних та продуктів переробки, що на 80% більше, ніж у квітні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані єдиної аналітично-інформаційної системи "Контроль за доставкою".

"У травні в порівнянні з квітнем 2022 року відбулась переорієнтація каналів експорту: водним транспортом (річкові порти та паромні переправи) було експортовано 798,8 тис. тонн та 22,1 тис. тонн відповідно, що зробило річкові порти України головними експортними воротами", – зазначається у повідомленні.

Водночас залізничним транспортом було відвантажено 709,6 тис. тонн зерна, олійних та продуктів переробки.

Таким чином, 75% пшениці, 50% сої, 59% соняшнику та 57% ячменю було експортовано через річкові порти, тоді як 53% від фактично відвантажених обсягів кукурудзи та 56% соєвої олії було здійснено за допомогою залізничного транспорту. Експорт соняшникової олії відбувався протягом травня майже рівномірно усіма видами транспорту – 32% автомобільним, 28% залізничним та 35% річковим.

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Загалом, експорт пшениці зріс з 9,2 тис. тонн у квітні до 43,5 тис. тонн у травні 2022 року. Водночас це майже в 20 разів менше, ніж у травні 2021 року (857,8 тис. тонн).

Експорт ячменю у травні майже не змінився і склав 11,6 тис. тонн порівняно з 11,8 тис. тонн у квітні, що приблизно в 2 рази менше показника травня 2021 року.

Кукурудзи у травні відвантажили на експорт 959,35 тис. тонн, що на 60% перевищує квітневий обсяг (601 тис. тонн). Для порівняння, у травні 2021 року було експортовано 2,25 млн тонн кукурудзи.

Суттєво зріс обсяг відвантаженого на експорт соняшнику – до 341,8 тис. тонн у травні з 104 тис. тонн у квітні, що майже в два рази перевищує обсяги експорту всього попереднього сезону – 189,6 тис. тонн.

Експорт соєвих бобів у травні становив 66,62 тис. тонн, що на 17% більше, ніж у квітні 2022 року, і майже вдвічі більше, ніж у травні 2021 року (36,18 тис. тонн).

Крім того, іноземним покупцям було відвантажено 16,08 тис. тонн соєвої олії, що приблизно відповідає квітневим 16,38 тис. тонн. У травні 2021 року було експортовано 20,6 тис. тонн соєвої олії.

Експорт соняшникової олії у травні становив 202,65 тис. тонн, або на 56% більше, ніж у квітні 2022 року, однак цей показник суттєво нижчий за 501,8 тис. тонн у травні 2021 року.

Експорт шротів у травні склав 101 тис. тонн, що в 2,6 разів більше, ніж у квітні 2022 року, але все ще суттєво менший за попередній травень, коли експорт соняшникового шроту склав 440 тис. тонн.